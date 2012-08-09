〔美国股市〕韩国企业ADR上涨,整体ADR市场交投淡静

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约8月9日电---韩国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,跟随韩国股市升势,受助于迹象显示中国可能放宽货币政策.
中国消费通胀年率跌至30个月低位,可能跌至政府设定的4%的目标之下,且为中国决策者采取支持举措提供更多空间.
诸如钢商和造船厂等和中国相关的韩国企业表现出色.在美国上市的浦项钢铁(POSCO)(PKX.N)扬升2.6%,报84.29美元.
韩国股市周四收盘飙升至三个月高位,因看好欧洲央行会有对抗财政危机的果断行动;同时中国的通胀数据为进一步刺激经济举措敞开大门.[ID:nST0537643]
纽约梅隆银行韩国ADR数据.BKKR升2.2%,表现远优于纽约梅隆银行ADR指数.BKADR仅0.1%的升幅.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.1%,此前五个交易日有三天上涨.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS升0.5%.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA下滑0.02%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。