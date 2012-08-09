〔美国股市〕韩国企业ADR上涨,整体ADR市场交投淡静

路透纽约8月9日电---韩国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,跟随韩国股市升势,受助于迹象显示中国可能放宽货币政策.

中国消费通胀年率跌至30个月低位,可能跌至政府设定的4%的目标之下,且为中国决策者采取支持举措提供更多空间.

诸如钢商和造船厂等和中国相关的韩国企业表现出色.在美国上市的浦项钢铁(POSCO)(PKX.N)扬升2.6%,报84.29美元.

韩国股市周四收盘飙升至三个月高位,因看好欧洲央行会有对抗财政危机的果断行动;同时中国的通胀数据为进一步刺激经济举措敞开大门.[ID:nST0537643]

纽约梅隆银行韩国ADR数据.BKKR升2.2%,表现远优于纽约梅隆银行ADR指数.BKADR仅0.1%的升幅.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.1%,此前五个交易日有三天上涨.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS升0.5%.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA下滑0.02%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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