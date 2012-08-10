〔USDA月报〕美国玉米产量料为六年最低,恐现全球粮食危机(更新版)

(新增美国农业部发布报告细节)

* 玉米产量料为六年来最低,较业内分析师预估低2%

* 大豆产量较业内分析师预估低4%

* 美国玉米消费量料创六年最低,大豆消费量料创九年最低

* 俄罗斯小麦产量下滑12%,中国玉米产量料增加2.5%

* 巴西大豆产量创纪录,成为全球最多

路透华盛顿8月10日电---美国农业部(USDA)周五称,半个世纪来最严重的旱灾可能使美国玉米和大豆减产幅度高于预期,处于异常低水准的库存将难以得到补充,令人担心会出现一个新的全球粮食危机.

美国农业部发布报告后,玉米价格一度创新高,但因政府表示玉米需求可能因成本激升而减少后,玉米价格下滑.

USDA称,根据在主要农业州进行的单产测试,玉米产量料较上年减少13%.每英亩单产预计为123.4蒲式耳,这将是自1995年以来最低,而且较正常单产低25%.交易商预估单产为每英亩127.3蒲式耳.这是目前对美国粮食减产最权威的报告.

而就在两个月前,农户还预计今年产量将创新高,因今年玉米种植面积为75年来最多.全球消费者也寄望美国这一全球最大的农产品出口国大丰收会有助于结束全球库存枯竭的阶段.

但目前许多人担心处于纪录高位的价格和所剩不多的库存将主导商品市场走势至少一年多的时间.而且如果越来越多的迹象显示短缺促使一些国家像2008年上次粮食价格疯涨时那样实施出口禁令或恐慌性采购,情况还可能恶化.

"必须采取许多紧急措施应对当前的局势,以避免可能出现的全球粮食价格危机."由世界银行注资的国际粮食政策研究所所长范胜艮表示.另外为了避免贸易限制,他称各国应克制利用谷物生产生物燃料.

该报告可能令对美国今年需要使用132亿加仑(500亿升)生物燃料,主要是玉米加工乙醇的政策的争论愈发激烈.

玉米期货价格今日升至每蒲式耳8.43-3/4美元的纪录高位,自6月中旱情开始以来,玉米价格已暴涨超过60%.

**对2.7万农户调查的结果**

过去八周,旱情影响越发明显,但美国农业部的报告将是对衡量受灾情况最为详尽的.

美国农业部调查了约2.7万种植农户,并在主要农业州进行单产测试,基于8月1日的情况来预估今年产量.农业部表示其对玉米产量预估的偏差可能在10.7%,对大豆产量的预估偏差为11.4%.

在过去20年中有11次美国农业部发布的8月预估较最终的产量数据要少.

美国农业部预计,尽管价格创新高且产量低会限制玉米和大豆的使用,但在2013年收割季开始时,美国的库存量将微乎其微,玉米库存仅够供应三周,大豆库存仅够供应两周.

由于乾旱和炎热的天气,USDA将俄罗斯和哈萨克斯坦的小麦产量分别下调12%和15%.USDA称,中国玉米产量料增长2.5%.价格高企将带动巴西大豆产量创下纪录,对该国的产量预估比上次预测高4%,因此其将取代美国成为全球最大的大豆种植国.

全球小麦消费将增长,受将小麦替代玉米作为牲畜饲料的影响.全球玉米消费料下滑4%,美国减产因素或占降幅的四分之三.

USDA表示,乾旱将使用于加工燃料乙醇的玉米减少.该机构将2012/13年度预估调低8%,至45亿蒲式耳,或40%,比例与本市场年度相同.

USDA在8月的报告中连续第二个月削减了玉米和大豆产量预估,反映出旱灾的影响.作物需要雨水成熟时,乾旱妨碍了正常生长.而且今年7月是美国大陆有纪录以来最热的月份.

玉米和大豆的收割期仅几周,小麦收割快将结束.玉米作物有半数等级为差或非常差,而一年前玉米的优良率为60%.

由于美国是全球最大的农产品出口国,全球40%的玉米和大豆以及20%的小麦来自美国,所以美国减产会对严重影响全球市场.今年俄罗斯和印度的恶劣天气也影响了产量.

联合国粮农组织表示,7月全球食品价格指数上升了6%,受玉米和糖价格劲升影响,该指数低于去年2月的峰值,但高于2007-08年度水准,当时因担心供应短缺刺激价格上涨,促使部分国家实施了出口禁令.(完)