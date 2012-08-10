〔欧元债市〕避险德债上涨,因数据疲弱

* 中国数据疲弱打压股市,提振德债和美债

* 西班牙和意大利公债收益率小升

* ECB购买公债的不确定令欧元区二线国家公债的升势减退

路透伦敦8月10日电---德债期货周五上涨约一大点,因中国和欧元区经济数据疲弱,提振避险资产.

德债的升势料将延续至下周,因投资人不肯定在什么情况下欧洲央行(ECB)将恢复买入公债及此举对缓解西班牙和意大利借贷成本的成效如何.这些疑虑使欧元区二线国家公债升势减退.

ECB称,债市干预的前提条件是,受困国家首先激活欧元区救助基金.欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)仍需要德国宪法法院的批准.法院将于9月12日作出裁决.

"感觉是猫捉老鼠的游戏.人们在观望西班牙情势的发展,但可能在欧洲央行恢复购买公债前,情势已恶化,"一交易商说.

德债期货FGBLc1最新升90个跳动点,收报143.46,盘中高见143.66.10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌6.9个基点,报1.373%.

在过去四天德债走势震荡后,周五中国公布的贸易数据引发对全球经济增长的忧虑,令德债寻获较强的支持.在全球经济放缓下,中国亦难独善其身.中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.中国今年要实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.[ID:nSB1719908]

数据显示法国6月工业生产停滞,且德国经济部长说德国面临与债务危机相关的"巨大风险",也提振德债和美国公债.

西班牙两年期公债ES2YT=TWEB收益率升28个基点,至4.13%,较7月25日触及的逾7%的水平低约三个百分点,当时正值对西班牙可能被资本市场被拒之门外,且不得不寻求救助的忧虑最高涨的时期.

一些市场人士预期,这些收益率未来几周将进一步上升,因投资人测试决策者执行ECB制定的计划的意愿.

交易商普遍预期,西班牙10年期公债收益率将继续在7%附近徘徊,至少短期内是如此.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>