〔欧洲股市〕受中国数据疲弱拖累收低,但仍录得第10周连升

* FTSEurofirst 300指数收低0.1%,Euro STOXX 50跌0.6%

* FTSEurofirst 300指数录得七年最长周度升势

* 波动性指数下滑显示风险意愿增强

路透巴黎8月10日电---欧洲股市周五收低,因中国经济数据疲弱引发投资者在股市大涨两周后稍事喘息,但欧元区波动性指数降至三周低点,暗示投资者风险偏好上升.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,099.55点,终止了两周累计8%的涨势,因数据显示中国7月出口仅同比增长1%,这令投资人对全球第二大经济体的经济成长步幅和全球需求的担忧加重.

尽管该指数今日下跌,但本周共计升1.8%,为连续第10周上涨.按周计,这是七年来最长升势.

"在这波涨势后,投资者试图锁定些许获利,这很正常,投资者在稍事喘息,"巴黎B*Capital资产管理副主管Isabelle Enos称.

"但总体来说,市场人气改善,投资者不能再观望了.较之忧虑蒙受亏损,基金经理目前更担心没能赶上涨势."

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.6%,报2,423.22点,欧元区银行股指数.SX7E跌0.9%,但自欧洲央行总裁德拉吉两周前表示央行将竭尽所能扞卫欧元后,银行股指数已暴涨23%.

Euro STOXX 50波动性指数.V2TX下跌2.5%至23以下的三周低位,反映投资者对股票等风险资产的偏好持续回升,这发出了利多信号.

英国富时100指数.FTSE微跌0.08%,报5,847.11点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.29%,报6,944.56点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.61%,报3,435.62点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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