〔美国数据〕7月预算赤字为696亿美元,预估为1,030亿美元

国际油市：油价走高近1%，行业数据显示美国原油库存意外下降

路透东京2月23日 - 原油期货周四涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。