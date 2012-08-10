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货币新闻 | 2012年 8月 11日 星期六 02:12 BJT

〔美国数据〕7月预算赤字为696亿美元,预估为1,030亿美元

路透华盛顿8月10日电---美国财政部周五公布,7月预算赤字为696亿美元,预估为1,030亿美元,较上年同期赤字1,294亿美元收窄,反映政府收入增加且支出减少.

美国财政部在7月录得1,846亿美元财政收入,高于上年同期的1,591亿美元.7月政府支出降至2,542亿美元,去年同期为2,884亿美元.

财政部表示,美国2012财政年度迄今累积预算赤字为9,740亿美元,2011财年同期的累计预算赤字为1.1兆(万亿)美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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