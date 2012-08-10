〔美国数据〕7月预算赤字为696亿美元,预估为1,030亿美元

国际油市：油价走高近1%，行业数据显示美国原油库存意外下降
路透东京2月23日 - 原油期货周四涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。
路透华盛顿8月10日电---美国财政部周五公布,7月预算赤字为696亿美元,预估为1,030亿美元,较上年同期赤字1,294亿美元收窄,反映政府收入增加且支出减少.
美国财政部在7月录得1,846亿美元财政收入,高于上年同期的1,591亿美元.7月政府支出降至2,542亿美元,去年同期为2,884亿美元.
财政部表示,美国2012财政年度迄今累积预算赤字为9,740亿美元,2011财年同期的累计预算赤字为1.1兆(万亿)美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透东京2月23日 - 原油期货周四涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,300亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/24 7 2.35% 500 2017/2/27 7 2.35% 700 2017/2/27