〔纽约期市〕糖由升转跌创六周低位,可可盘整走低

路透纽约/伦敦8月10日电---原糖期货周五下跌,连跌第九天,跟随油价和玉米市场下跌,且触及六周低位,而可可触及年内高位后盘整走低.
阿拉比卡咖啡连跌第四天,下滑至六周低位,因最大出产国巴西收割进展稳定而承压,加之价格跌穿关键技术水平后有技术性卖盘.
ICE指标10月原糖期货SBc1下跌0.06美分,或0.3%,报每磅20.74美分,此为6月28日以来最低结算价.该合约连续第二天下滑至61.8%费波纳奇回档技术位的下方.
根据行业集团Unica最新数据,在7月最后两周,巴西加工出产297万吨糖,较去年同期高出逾5%.
巴西在7月上半个月天气较之前几周更为乾燥,使糖生产厂可以满负荷生产.
美国农业部(USDA)下调今年美国玉米产量预估,因56年来最严重的旱灾令作物受损,且玉米价格升至纪录高位.
伦敦10月白糖期货LSUc1下挫3美元,或0.5%,报每吨578.50美元.
可可期货本周因忧虑可可最大种植区西非天气而稳步上涨,周五盘整,且转至平盘下方.交易员表示,尽管忧虑厄尔尼诺现象对西非作物的潜在影响支持可可价格,但市场下跌,因有轻微获利了结,且9月/12月套利交易提振美国可可市场的成交量.
日本官方天气预报局表示,有强烈迹象显示已出现厄尔尼诺现象,且将持续至冬季.
伦敦12月可可期货LCCc2收跌17英镑,或1%,报每吨1,650英镑,盘中稍早触及1,678英镑,此为11月来的最高.
ICE-12月可可期货CCc2收跌19美元,或0.8%,报每吨2,458美元,此前周四触及2,488美元的六个半月高位后,形成双顶形态.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCU2下滑0.20美分,报每磅1.6935美元,此为6月28日来的最低收位.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收平在每吨2,168美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红