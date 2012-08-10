〔金属期市〕期铜跌穿短期技术支撑位,受中国数据疲弱拖累

* 中国7月铜进口环比增加5.9%
* 分析师担心最大铜消费国将开始减少库存
* 交投料呈区间盘整,因交易商寄望有刺激措施出台
路透纽约/伦敦8月10日电---期铜周五跌穿短期技术支撑位,此前中国公布的贸易数据疲弱,显示全球经济不断放缓,引发投资人担心全球最大铜消费国--中国的工业金属需求.
本来已经因为欧元区经济艰困而紧张的市场,将焦点放在不断恶化的经济前景,而不是中国7月同进口意外增加.
"大的情形是中国不断传来疲弱的经济消息."佛罗里达 T & K Futures and Options Inc.总裁Michael Smith表示.
"除非欧洲有一些基本面好消息传出,否则我认为市场将继续横向盘整,涨跌最多10美分."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3连跌三日,报每吨7,490美元,周四收报7,534美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2跌0.95%,结算价报每磅3.3925美元,盘中交投区间介于3.3605-3.425美元.
纽约和伦敦期铜都跌穿了14日移动均线切入位,但本周均收高,因交易商寄望全球央行可能采取进一步刺激措施,扶助不断放缓的全球经济.
全球经济放缓下,中国亦难独善其身.今日公布的中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.中国今年要实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.[ID:nSB1719908]
但中国7月铜进口环比增长5.9%,表现强于预期,不过分析师认为主要是因为定期合约和融资协议,而不是消费者需求增加.
市场现在愈发担心需求可能受创,因中国在经过一个阶段收储后,开始缩减库存水准.
LME三个月期铝CMAL3收报1,881美元,周四收报1,900美元,三个月期铅CMPB3由1,921美元跌至1,892美元.
LME三个月期锡CMSN3收报17,875美元,周四报每吨17,900美元.三个月期镍CMNI3收报15,400美元,逼近上周触及的三年低点15,236美元,周四收报15,500美元.
三个月期锌CMZN3收报1,835美元,周四收报1,860美元.
以下为1905 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 339.90 -2.60 -0.76 343.60 -1.08
LME期铝 1880.00 -20.00 -1.05 2020.00 -6.93
LME期铜 7490.00 -44.00 -0.58 7600.00 -1.45
LME期铅 1892.00 -29.00 -1.51 2035.00 -7.03
LME期镍 15395.00 -105.00 -0.68 18710.00 -17.72
LME期锡 17850.00 -50.00 -0.28 19200.00 -7.03
LME期锌 1835.00 -25.00 -1.34 1845.00 -0.54
上海期铝 15430.00 -60.00 -0.39 15845.00 -2.62
上海期铜 54730.00 -540.00 -0.98 55360.00 -1.14
上海期锌 14635.00 -120.00 -0.81 14795.00 -1.08
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 母红
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