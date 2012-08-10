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市场报道 | 2012年 8月 11日 星期六 05:59 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因在USDA作物数据公布后有获利了结

路透8月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,因美国农业部(USDA)公布8月作物报告后,投资人获利了结.

CBOT新作12月合约CZ2触及8.49美元,此为CBOT所有玉米期货的纪录高位,近月9月合约下跌逾1%.

USDA称,根据在主要农业州进行的单产测试,玉米产量料较上年减少13%.每英亩单产预计为123.4蒲式耳,这将是自1995年以来最低,而且较正常单产低25%.交易商预估单产为每英亩127.3蒲式耳.这是目前对美国粮食减产最权威的报告.[ID:nSB8552042]

旧作玉米结转库存预期为10.21亿蒲式耳,为八年低位,新作玉米结转库存料为6.5亿蒲式耳,为17年低位,且较7月时预估的11.83亿蒲式耳低近50%.

一位农业气象学家周五称,受旱灾影响的美国中西部地区预期在周五至下周天气将较湿,而且较清爽,将扶助一些晚种植的大豆,但天气转变对玉米的帮助来得太迟.

9月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为57.

9月玉米合约CU2下跌18-1/4美分,结算价报8.00美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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