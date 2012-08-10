〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因在USDA作物数据公布后有获利了结

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透8月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,因美国农业部(USDA)公布8月作物报告后,投资人获利了结.
CBOT新作12月合约CZ2触及8.49美元,此为CBOT所有玉米期货的纪录高位,近月9月合约下跌逾1%.
USDA称,根据在主要农业州进行的单产测试,玉米产量料较上年减少13%.每英亩单产预计为123.4蒲式耳,这将是自1995年以来最低,而且较正常单产低25%.交易商预估单产为每英亩127.3蒲式耳.这是目前对美国粮食减产最权威的报告.[ID:nSB8552042]
旧作玉米结转库存预期为10.21亿蒲式耳,为八年低位,新作玉米结转库存料为6.5亿蒲式耳,为17年低位,且较7月时预估的11.83亿蒲式耳低近50%.
一位农业气象学家周五称,受旱灾影响的美国中西部地区预期在周五至下周天气将较湿,而且较清爽,将扶助一些晚种植的大豆,但天气转变对玉米的帮助来得太迟.
9月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为57.
9月玉米合约CU2下跌18-1/4美分,结算价报8.00美元.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。