〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因USDA下调作物预估

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透8月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连升第三天,交易商说,此前美国农业部(USDA)降低其2012/13年大豆产量和结转库存预估.
不过,市场尾盘缩减升幅,因交易商获利了结,且玉米和小麦市场下跌.
交投最活跃的11月大豆SX2本周上升0.9%,录得连续第二周上涨,且为过去八周内第七周收升.
USDA预估2012/13年度美国大豆产量26.92亿蒲式耳(业内分析师预估为28.17亿蒲式耳),单产为36.1蒲式耳/英亩(业内分析师预估为37.8).[ID:nSB1720124]
USDA将美国2011/12年度大豆期末库存预估调降至1.45亿蒲式耳(业内分析师预估为1.58亿蒲式耳),2012/13年度预估调降至1.15亿蒲式耳(业内分析师预估为1.12亿蒲式耳).
中国对美国大豆的出口需求持续,也带来支持.美国农业部称,民间出口商销售290,000吨美国大豆往中国,在2012/13年交付.
阿根廷政府下令上调生物柴油的出口税,表示有必要采取这一行动,以压低国内燃料价格至可以承受的水平,但阿根廷否认了市场有关该国将上调大豆出口税的传言.
11月大豆期货SX2上升12-1/2美分,报16.43-3/4美元.
8月豆粕合约SMQ2收升5.8美元,收报每短吨544.5美元.
8月豆油合约BOQ2上涨1.21美分,报每磅53.60美分.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。