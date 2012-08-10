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市场报道 | 2012年 8月 11日 星期六 05:59 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因USDA下调作物预估

路透8月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连升第三天,交易商说,此前美国农业部(USDA)降低其2012/13年大豆产量和结转库存预估.

不过,市场尾盘缩减升幅,因交易商获利了结,且玉米和小麦市场下跌.

交投最活跃的11月大豆SX2本周上升0.9%,录得连续第二周上涨,且为过去八周内第七周收升.

　USDA预估2012/13年度美国大豆产量26.92亿蒲式耳(业内分析师预估为28.17亿蒲式耳),单产为36.1蒲式耳/英亩(业内分析师预估为37.8).[ID:nSB1720124]

USDA将美国2011/12年度大豆期末库存预估调降至1.45亿蒲式耳(业内分析师预估为1.58亿蒲式耳),2012/13年度预估调降至1.15亿蒲式耳(业内分析师预估为1.12亿蒲式耳).

中国对美国大豆的出口需求持续,也带来支持.美国农业部称,民间出口商销售290,000吨美国大豆往中国,在2012/13年交付.

阿根廷政府下令上调生物柴油的出口税,表示有必要采取这一行动,以压低国内燃料价格至可以承受的水平,但阿根廷否认了市场有关该国将上调大豆出口税的传言.

11月大豆期货SX2上升12-1/2美分,报16.43-3/4美元.

8月豆粕合约SMQ2收升5.8美元,收报每短吨544.5美元.

8月豆油合约BOQ2上涨1.21美分,报每磅53.60美分.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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