〔全球金市〕金价上涨,在中国公布疲弱数据后市场寄望有刺激措施出台

* 金价上涨,在中国公布疲弱数据后市场寄望有刺激措施出台
* 玉米价格受美国农业部预估带动创新高,引发通胀忧虑
* 金市投资人静待美联储和欧洲央行暗示
* 关注下周二美国公布的零售销售数据
路透纽约8月10日电---金价周五上涨,本周也录得涨幅,因中国贸易和信贷数据疲弱,预示政策制定者可能会采取行动提振低迷的经济成长.
对食品价格通胀的担忧也带动金价,此前美国农业部表示,半个世纪来最严重的旱灾可能使美国玉米和大豆减产幅度高于预期.玉米期货升至纪录新高,之后遭遇获利了结收低.
全球经济放缓下,中国亦难独善其身.今日公布的中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.中国今年要实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.
而实体经济有效需求不足,亦拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.
分析人士认为,中国经济何时见底尚存一定变数.增长形势不佳背景下,除有必要再调降存款准备金率放松流动性外,影响资金价格的利率政策工具亦有望再次使用.[ID:nSB1719908]
1843 GMT,现货金价XAU=上涨0.2%,报每盎司1,620.60美元,盘中低见1,605.20美元.
本周现货金上扬1%,主要是因寄望中国会因应疲弱的经济数据而出台刺激措施.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2结算价升2.60美元,报1,622.80美元.根据路透初步数据,今天迄今的成交量约11.1万口,较30日均值低约30%.
其他贵金属中,现货白银XAG=涨0.1%,报28.12美元,现货铂金XPT=跌0.7%,至1,395.64美元,现货钯金XPD=跌0.1%,报580.22美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1622.80 2.60 0.2 1606.60 1629.70 102,099
COMEX白银期货 SIN2 28.062 -0.035 -0.1 27.530 28.315 39,204
COMEX铂金期货 PLN2 1399.90 -12.90 -0.9 1392.20 1414.50 7,395
COMEX钯金期货 PAU2 582.20 -4.50 -0.8 575.50 587.40 1,789
现货金 XAU= 1620.60 3.51 0.2 1605.20 1626.06
现货银 XAG= 28.120 0.020 0.1 27.640 28.320
现货铂金 XPT= 1395.64 -9.96 -0.7 1395.00 1409.00
现货钯金 XPD= 580.22 -0.58 -0.1 579.00 585.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李军;审校 于春红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]