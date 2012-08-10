〔美国股市〕道琼工业指数收升0.32%,Nasdaq指数收涨0.07%

路透纽约8月10日电---美国股市周五收高,标普500指数小幅上涨,连升第六天,但随着市场进入季节性淡季,交投清淡,升幅轻微.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升42.76点,或0.32%,至13,207.95点;标准普尔500指数.SPX上涨3.07点,或0.22%,至1,405.87点.Nasdaq指数.IXIC上扬2.22点,或0.07%,至3,020.86点.
本周,道指升0.8%,标普500指数上涨1.1%,Nasdaq指数攀升1.8%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI