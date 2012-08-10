〔纽约期市〕ICE期棉重挫近4%,因USDA料库存创纪录

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透纽约8月10日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五重挫近4%,录得两个月来最大单日跌幅,此前美国政府将全球棉花库存预估上调至纪录新高,巩固了对供应过剩和需求走弱的忧虑.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2下挫3.9%,结算价报每磅73.02美分,接近日内低位.
交易商说,棉花价格在政府报告公布前连涨七日,但期间的升幅今日被抹去一半.不过,谷物价格再次上升扶助支撑棉花价格.
周五玉米触及纪录新高,此前美国农业部(USDA)下调对美国玉米产量的预估,因美国玉米种植带面临逾半个世纪以来最严重的旱灾.
USDA称,棉花结转库存最新预估为7,467万包(每包480磅),将创下纪录新高,较上季度创下的纪录高出10%.USDA自1960年开始编纂棉花库存纪录.
在报告公布前,路透访问分析师,交易商和学者的调查显示,预期USDA将降低其结转库存预估至大约7,000万包,因预期全球第二大棉花出产国印度产量下降.
印度的预估和巴西的一起被下调,该国农户预期将不种棉花,改种大豆,因为在他们于本年稍晚的种植季度大豆价格料不断飙升.
但这情况被中国和美国棉花供应充裕抵销.中国是全球最大棉花出产国,美国为第三大.
美国数据特别利空棉花价格,因当局将其库存-使用比从31%上调至35.5%.
这使产量预估增加超过80万包,至1,765万包.
美国政府在本季首次田间调查的新预估和路透在报告前的调查形成对照,路透调查预估为1,660万包.
"今天的报告继续反映全球需求走弱,中国和巴基斯坦的国内使用预估再次被下调,"摩根士丹利分析师说.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。