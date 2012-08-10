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市场报道 | 2012年 8月 11日 星期六 05:12 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉重挫近4%,因USDA料库存创纪录

路透纽约8月10日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五重挫近4%,录得两个月来最大单日跌幅,此前美国政府将全球棉花库存预估上调至纪录新高,巩固了对供应过剩和需求走弱的忧虑.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2下挫3.9%,结算价报每磅73.02美分,接近日内低位.

交易商说,棉花价格在政府报告公布前连涨七日,但期间的升幅今日被抹去一半.不过,谷物价格再次上升扶助支撑棉花价格.

周五玉米触及纪录新高,此前美国农业部(USDA)下调对美国玉米产量的预估,因美国玉米种植带面临逾半个世纪以来最严重的旱灾.

USDA称,棉花结转库存最新预估为7,467万包(每包480磅),将创下纪录新高,较上季度创下的纪录高出10%.USDA自1960年开始编纂棉花库存纪录.

在报告公布前,路透访问分析师,交易商和学者的调查显示,预期USDA将降低其结转库存预估至大约7,000万包,因预期全球第二大棉花出产国印度产量下降.

印度的预估和巴西的一起被下调,该国农户预期将不种棉花,改种大豆,因为在他们于本年稍晚的种植季度大豆价格料不断飙升.

但这情况被中国和美国棉花供应充裕抵销.中国是全球最大棉花出产国,美国为第三大.

美国数据特别利空棉花价格,因当局将其库存-使用比从31%上调至35.5%.

这使产量预估增加超过80万包,至1,765万包.

美国政府在本季首次田间调查的新预估和路透在报告前的调查形成对照,路透调查预估为1,660万包.

"今天的报告继续反映全球需求走弱,中国和巴基斯坦的国内使用预估再次被下调,"摩根士丹利分析师说.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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