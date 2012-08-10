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市场报道 | 2012年 8月 11日 星期六 05:03 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元小升,美元走弱盖过加拿大就业数据不佳的影响

路透多伦多8月10日电---加元兑美元周五小升,扭转稍早跌幅,此前加拿大公布7月就业数据意外疲弱,降低了加拿大央行很快升息的预期.

加元/美元CAD=D4盘中触及0.9970加元或1.0030美元的日内低位,此前数据显示7月加拿大就业岗位减少3.04万个,连续第三个月减少.

"我认为市场从没完全相信加拿大央行的强硬措辞,但就业数据肯定降低了对加拿大升息的预期,"加拿大丰业银行首席汇市策略师Camilla Sutton说.

但加元从低位回升,收报0.9910加元,或1.0091美元,略高于周四尾盘的0.9920加元,或1.0081美元.

本周加元升约1%,为连续第五周上升.

加拿大统计局周五公布,该国7月就业岗减少3.04万个(预估为增加0.9万个),因兼职岗位的减少超过全职岗位的增长.7月失业率失业率上升0.1个百分点,至7.3%(预估为7.2%).[ID:nSB1720050](完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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