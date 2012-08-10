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亚洲 | 2012年 8月 11日 星期六 05:22 BJT

〔美国股市〕ADR上涨,本周表现强劲

路透纽约8月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上涨,本周表现强劲.

交投迟滞,尽管有来自对央行刺激政策预期的支撑,但缺乏真正影响股市走向的诱因.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.3%,本周大涨6%,为6月来最佳周度表现.标普500指数.SPX升0.2%,为连升第六个交易日.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.3%,亚洲ADR指数.BKAS升0.2%.

银行股和能源股因刺激政策预期带动走强.巴克莱(BCS.N)升2.8%,汇丰控股HBC.N升0.5%,必和必拓(BBL.N)升0.8%.

纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA升0.8%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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