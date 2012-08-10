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市场报道 | 2012年 8月 11日 星期六 05:37 BJT

〔加拿大股市〕收高,录得5月来最大月度升幅

路透多伦多8月10日电---加拿大主要股指周五收高,录得逾两个月来最大月度升幅,矿业股和金融股领升,因预期全球主要央行将行动支持全球经济,这盖过了加拿大和中国数据疲弱的影响.

中国7月出口数据弱于预期,令投资人不安,且打压油价和金属价格.

但对中国央行可能很快放宽政策抱存希望,这抵销了疲弱数据的影响.

10项分类指数中有八项收升.包括矿业股在内的权重的材料板块攀升0.7%,领升大盘.

加拿大金融股小升0.2%,

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高32.76点,或0.3%,报11,890.89点.本周升2%,录得5月底来最大月度升幅.

周五能源股下跌0.4%,对大盘拖累最大,因中国数据令人失望,带动油价下跌.国际能源署下调全球石油需求预估也令市场承压.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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