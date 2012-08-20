〔欧洲股市〕主要股指下挫,欧洲央行否认明镜报导伤及人气

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数收低0.5%

* 银行股下跌,因欧洲央行否认购买债券报导

* 矿业股下滑,因业绩和配股集资忧虑

路透伦敦8月20日电---欧洲主要股指周一下跌,主要受到银行类股走低拖累,此前欧洲央行(ECB)和德国财政部的言论,打击了有关ECB将限制二线国家公债收益率来应对债务危机的乐观情绪.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低5.3点,或0.5%,报1,104.86点.

银行股逆转稍早涨幅,之前欧洲央行和德国央行均打击市场预期.人们原预计欧洲央行愈发接近购买更多公债.周末德国明镜周刊(Der Spiegel)的报导曾令该预期升温.

德国明镜周刊报导指出,欧洲央行正在考虑为收购欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nST0540685]

周一欧洲央行(ECB)试图粉碎关于其计划中的资产购买计划将采取何种形式的臆测,称谈论尚未出台的决议会造成误导.[ID:nSB1734016]

德国央行周一表示,其仍对欧洲央行干预债市,以降低西班牙和意大利举债成本的计划持批评态度,称这是国家政府而非央行的责任.[ID:nSB1733890]

意大利工业部长Corrado Passera对德国方面的言论作出回应,称其干扰了市场.对于德国央行批评欧洲央行干预债券市场的计划,Passera持强烈批判立场.

"如果出现一些获利了结行为的话,我不会感到意外."Cavendish Asset Management基金经理Paul Mumford表示.

"市场的上扬伴随着缺少具实际意义的消息和低成交量.我感觉市场处在交投区间的顶部,9月和10月将出现回落."他说.

法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和德国商业银行CBKB.DE分别下挫4.5%和2%.

矿业股下滑,Lonmin(LMI.L)大跌4.6%,Eurasian Natural Resources ENRC.L重挫3.4%,此前瑞信下调该股评级,指因市场担心其未来盈利能力且可能有需要配股集资.

英国富时100指数.FTSE下跌0.48%,报5824.37点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.1%,报7033.68点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.22%,报3480.58点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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