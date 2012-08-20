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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 03:06 BJT

〔USDA报告〕8月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月20日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 08/16/12 08/09/12 08/09/12 08/18/11

初值 修正值 前值

小麦 23,424 22,285 18,896

燕麦 30 9 25

大麦 0 2,696 124

玉米 21,515 23,217 32,101

高粱 2,642 1,559 2,570

大豆 21,426 15,763 10,967

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 213,899 252,754

燕麦 383 151

大麦 2,768 2,918

玉米 1,474,326 1,739,566

高粱 54,453 148,571

大豆 1,332,584 1,473,206

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 母红

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