〔USDA报告〕8月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透8月20日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 08/16/12 08/09/12 08/09/12 08/18/11
初值 修正值 前值
小麦 23,424 22,285 18,896
燕麦 30 9 25
大麦 0 2,696 124
玉米 21,515 23,217 32,101
高粱 2,642 1,559 2,570
大豆 21,426 15,763 10,967
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 213,899 252,754
燕麦 383 151
大麦 2,768 2,918
玉米 1,474,326 1,739,566
高粱 54,453 148,571
大豆 1,332,584 1,473,206
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 李军;审校 母红
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透2月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.28% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月17日 27,120,608.9 2月16日 -76,194.5 -0.28% iShares 334,713,128.2 2月17日 334,713,128.2 2月16日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连续 第六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对2月接单看法，若以接单金额计算之动向 指數则为47.5，预期下月整体外销订单金额将较1月略减。 2017年1月(%) 2016年12月(%) 外销订单 +5.2 +6.30 路透调查 +6.65 订单区域 中国大陆(含港) +5.5 +11.2 美国 +4.8 +8.7 欧洲 +8.3 +7.9