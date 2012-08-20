〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,在关键数据和政策面消息出炉前持稳

《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透多伦多8月20日电---加元兑美元周一小涨,但成交清淡,在本周及之后关键数据和政策面消息出炉前,市场仍大致持稳.
"之后有许多可能对市场举足轻重的重大事件风险,所以目前市场时不时的休整一下.今日就是如此."National Bank Financial外汇部门董事总经理Jack Spitz表示.
加元/美元CAD=D4收在0.9884加元或1.0117美元,上周五收报0.9891加元,或1.0110美元.
本周的重要事件包括周三加拿大公布零售销售数据、加拿大央行总裁卡尼将讲话、美联储将公布会议记录.
令我,美联储主席贝南克在8月31日年会上将讲话.(完)
--编译 李军;审校 母红
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中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透2月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.28% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月17日 27,120,608.9 2月16日 -76,194.5 -0.28% iShares 334,713,128.2 2月17日 334,713,128.2 2月16日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连续 第六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对2月接单看法，若以接单金额计算之动向 指數则为47.5，预期下月整体外销订单金额将较1月略减。 2017年1月(%) 2016年12月(%) 外销订单 +5.2 +6.30 路透调查 +6.65 订单区域 中国大陆(含港) +5.5 +11.2 美国 +4.8 +8.7 欧洲 +8.3 +7.9