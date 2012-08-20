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市场报道 | 2012年 8月 21日 星期二 05:03 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,在关键数据和政策面消息出炉前持稳

路透多伦多8月20日电---加元兑美元周一小涨,但成交清淡,在本周及之后关键数据和政策面消息出炉前,市场仍大致持稳.

"之后有许多可能对市场举足轻重的重大事件风险,所以目前市场时不时的休整一下.今日就是如此."National Bank Financial外汇部门董事总经理Jack Spitz表示.

加元/美元CAD=D4收在0.9884加元或1.0117美元,上周五收报0.9891加元,或1.0110美元.

本周的重要事件包括周三加拿大公布零售销售数据、加拿大央行总裁卡尼将讲话、美联储将公布会议记录.

令我,美联储主席贝南克在8月31日年会上将讲话.(完)

--编译 李军;审校 母红

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