〔美国股市〕六周连涨后显露疲态持稳,苹果成为史上市值最高上市公司

* 欧洲央行称欧债臆测会误导市场

* 苹果成为史上市值最高上市公司

* Facebook股价一度跌至较招股价低逾50%

* 道指微跌0.03%,标普500指数持平,Nasdaq指数收低0.01%

路透纽约8月20日电---美国股市周一收盘微幅走低,在六周连涨后显露疲态,因欧洲央行打压对其遏制欧债危机而干预债市的形式的臆测.

尽管交投昏昏沉沉,但苹果(AAPL.O)股价创下新高,并成为史上市值最高的上市公司,超过微软(MSFT.O)所创的原纪录.该股收高2.6%,报665.15美元.

标普500指数仍接近四年高位,在过去六周大涨近5%.投资人一直在等待欧洲央行在9月宣布措施控制欧债危机.上周该指数一举突破1,400点,8月多数时间,标普500指数一直受制于该水准.

德国明镜周刊报导指出,欧洲央行正在考虑为收购欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nST0540685]

周一欧洲央行(ECB)试图粉碎关于其计划中的资产购买计划将采取何种形式的臆测,称谈论尚未出台的决议会造成误导.欧洲央行一位发言人表示,该报导具有误导性,欧洲央行管委会还没有讨论这些问题.[ID:nSB1734016]

德国央行周一表示,其仍对欧洲央行干预债市,以降低西班牙和意大利举债成本的计划持批评态度,称这是国家政府而非央行的责任.[ID:nSB1733890]

周一美股的表现要强于欧股和中国股市.欧股周一收低约0.5%.[.EUCN]中国股市沪综指周一小幅收低0.38%,盘中一度创出逾41个半月新低.[.SSCN]

"那边,危机肯定更加真切,"纽约ICAP Equities董事总经理Ken Polcari表示,"对我们而言,我们仍在观望,投资人目前对消息都几乎麻木了,所以不会像他们那样作出快速反应."

Facebook(FB.O)盘中创下新低18.75美元,较招股价低超过50%.

道琼工业指数.DJI收跌3.56点,或0.03%,至13,271.64点;标准普尔500指数.SPX微跌0.03点,或0.00%,至1,418.13点.Nasdaq指数.IXIC回落0.38点,或0.01%,至3,076.21点.

健康保险业者安泰(AET.N)宣布将以56亿美元收购Coventry Health Care Inc CVH.N后,保健股成为盘中亮点,摩根士丹利保健股指数.HMO攀升1.6%.

Coventry股价暴涨逾20%,报42.04美元,安泰收购价为每股41.10美元,较其上周五收盘价溢价约20%.安泰收高5.6%,报40.18美元.

全球第二大家居修缮用品连锁店Lowe's Cos Inc (LOW.N)公布的季度业绩逊于预期,并下调会计年度盈利预估,该股重挫5.8%,报26.26美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为约48.3亿股,远低于66.4亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,680和1,267,Nasdaq市场分别为1,432和999.(完)

--编译 李军;审校 母红

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