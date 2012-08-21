〔欧洲汇市〕英镑/美元触及三个月高位,受欧元走强带动

* 英镑兑美元触及三个月高位,兑日圆触及七周高点

* 但英镑兑走强的欧元跌至两周低点

* 传言ECB将采取行动抑制欧债危机,提振欧元和风险胃纳

* 疲弱的英国公共部门收支及制造业数据令英镑承压

路透伦敦8月21日电---英镑兑美元周二升至三个月高位,但兑走强的欧元下跌,因市场愈发预期欧洲央行(ECB)将行动,缓解西班牙和意大利的借贷成本.

对下月ECB将有措施出台应对欧债危机的预期令投资人愿意承受更高风险,扶助股市和包括英镑在内的被视为较高风险的货币.

这提振英镑兑美元GBP=D4升至1.5784美元,在6月中峰值1.5781美元的上方.且提振英镑兑避险日圆GBPJPY=R升至125.41日圆的七周高点.

但英镑表现不及欧元,因市场聚焦在ECB的行动,对欧洲央行将采取行动的预期引发欧元全线上涨.疲弱的英国公共部门收支及制造业订单数据也鼓励投资人卖出英镑/欧元.

"完全是欧元受走势带动,且所有汇率变动也都是受这一因素的影响,"Standard Bank的G10汇市研究部主管Steve Barrow说.

"我认为,欧元/英镑将逢升卖出,但市场将观望ECB会采取什么样的行动."

对ECB将干预债市的传言再次浮现,此前德国《明镜》周刊周末报导,央行将为购债计划设定具体的收益率目标.

ECB周一淡化这一臆测,但交易商说,欧元重获动能,因英国每日电讯报称,可以证实有关ECB专家正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.6%,至0.7909英镑,为8月8日来最高.

英国国家统计局周二公布,英国7月公共部门净盈余为17.95亿英镑(预估为净盈余25.5亿英镑),上年同期为净盈余49.24亿英镑,且英国工业联盟(CBI)公布8月总工业订单差值为负21,为2011年12月来最低.[GB-ECI-CMN]数据也打压英镑人气.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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