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债券 | 2012年 8月 21日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.110%,投标倍数为4.06

路透华盛顿8月21日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.110

中值 0.100

低值 0.085

投资 0.112

价格/得标

价格 99.991444

高值得标比率 60.36%

投标倍数 4.06

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,000,043,200

总投标 162,372,623,200

竞争性投标得标 39,720,860,900

非竞争性投标得标 279,182,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/08/23

到期日 2012/09/20

CUSIP码 9127955C1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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