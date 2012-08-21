〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.110%,投标倍数为4.06

标题新闻：在强于预期的零售销售等数据发布后，花旗的美国经济意外指数升至逾三年高位
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路透华盛顿8月21日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.110
中值 0.100
低值 0.085
投资 0.112
价格/得标
价格 99.991444
高值得标比率 60.36%
投标倍数 4.06
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 40,000,043,200
总投标 162,372,623,200
竞争性投标得标 39,720,860,900
非竞争性投标得标 279,182,300
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/08/23
到期日 2012/09/20
CUSIP码 9127955C1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
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