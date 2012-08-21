〔欧洲股市〕收高,因寄望欧洲央行将采取遏制欧债危机的行动

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数收升0.4%,Euro STOXX 50指数升1%

* 市场臆测欧洲央行将干预债市应对危机,提振欧元区银行股

* 意大利主权债收益率下跌,股指大涨2.4%

路透伦敦8月21日电---一欧洲主要股指周二在交投清淡中收高,因市场重新臆测欧洲央行将采取行动,抑制欧债危机.

欧元区银行指数.SX7E飙升2.7%,且指标意大利和西班牙公债收益率(殖利率)进一步下跌,因投资人继续臆测欧洲央行将干预债市,拉低受困国家的借贷成本.[GVD/EURCN]

意大利公债收益率下跌扶助意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB攀升2.4%,且表现优于其他西欧国家股市,包括意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)在内权重的金融股领升意大利股市.意大利裕信银行持有大量意大利公债.

"还有许多不确定性,但是,欧洲央行将采取更主动的角色应对欧债危机,"德国汉堡M.M Warburg & CO资本市场策略师Matthias Thiel说.

"在欧洲央行将会行动的情况下,欧元区解体就愈是不大可能.这意味了股票市场,特别是南欧国家的股市,有进一步上涨的可能性."

交易商表示,英国每日电讯报报导称,可以证实德国媒体有关欧洲央行正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.

欧洲央行周一试图打消对上述计划的臆测.在被问及如何评论每日电讯报的报导时,再度提及周一发布的声明.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%,报1,109.55点,成交量为90日均值的62%.

Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1%,报2,490.27点,自欧洲央行总裁德拉吉7月26日讲话后已大涨约15%.汤森路透数据显示,该指数七日相对强弱指标(RSI)周二由71.9升至76.9,70或以上即为超买.

英国富时100指数.FTSE上升0.57%,报5,857.52点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.79%,报7,089.32点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.94%,报3,513.28点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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