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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 04:32 BJT

〔国际油市〕美国最近一周原油库存减少600万桶--美国石油协会(API)

路透8月21日电---美国石油协会(API)周二公布:

* 美国最近一周原油库存减少600万桶

* 美国最近一周汽油库存增加86.9万桶,馏分油库存减少100万桶(完)

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