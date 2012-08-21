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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 02:16 BJT

〔美国能源〕8月17日止两周汽油需求较上年同期减少2.3%--SpendingPulse

路透纽约8月21日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,美国汽油价格高企限制过去两周美国汽油需求,因驾驶者选择减少开车,不愿意付较昂贵的汽油费.

数据显示,截止8月17日的两周汽油需求较上年同期下跌2.3%,汽油价格同比上升18美分.

报告称,过去两周的汽油需求下跌1.9%.上周美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降2.7%.

过去两周的汽油均价为每加仑3.71美元,较上年同期升3.3%.

万事达卡今夏将此报告的发布频率从每周改为每隔一周公布.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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