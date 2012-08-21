〔美国能源〕8月17日止两周汽油需求较上年同期减少2.3%--SpendingPulse

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透纽约8月21日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,美国汽油价格高企限制过去两周美国汽油需求,因驾驶者选择减少开车,不愿意付较昂贵的汽油费.
数据显示,截止8月17日的两周汽油需求较上年同期下跌2.3%,汽油价格同比上升18美分.
报告称,过去两周的汽油需求下跌1.9%.上周美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降2.7%.
过去两周的汽油均价为每加仑3.71美元,较上年同期升3.3%.
万事达卡今夏将此报告的发布频率从每周改为每隔一周公布.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)