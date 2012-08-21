〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续三日收涨,因美国产量忧虑和美元走软

路透8月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第三日收涨,交易商称,因美国年度田间巡查的初期结果引发对美国大豆产量的担忧.

美元走软也扶助提振大豆期价,美元走软提振投资者对包括谷物和油籽在内的风险资产的胃纳.美元兑欧元跌至七周低位.

近月大豆合约Sc1攀升至一个月高位,且七个近月合约均触及合约高位.

多数豆粕合约也触及合约高位.

市场预期,通常为主要大豆出口国的巴西和阿根廷未来数月将增加大豆进口,因作物生长状况不佳.油世界的油籽分析师表示,巴西8月进口约10万吨,可能将从玻利维亚进口30-40万吨大豆.

油世界称,未来数月,大豆价格可能超过7月触及的纪录高位,因缺乏替代品,美国和南美收成不佳将迫使消费者争抢供应.

Pro Farmer年度田间巡查发现,达科他州南部大豆结荚率较低.首日巡查后,巡查员表示,该地区一块三平方英尺的土地上,大豆豆荚数量平均约为585个,低于三年均值1,117个.Pro Farmer将于周五发布全国产量预估.

东半部的巡查统计得出,在一块三平方英尺的土地上,大豆豆荚数量平均约为1,034个,低于三年均值为1,241个.

美国农业部报告显示,上周大豆优良率为31%,较之前一周高出一个百分点,因密西西比河东部部分地区出现零星降雨.

11月大豆期货SX2大涨49美分,报17.32-1/2美元.

9月豆粕合约SMU2涨11美元,收报每短吨543.6美元.

9月豆油合约BOU2升1.68美分,报每磅55.57美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为224,884口,豆粕期货为83,842口,豆油期货为144,541口.(完)

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