〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续三日收涨,因美国产量忧虑和美元走软

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透8月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第三日收涨,交易商称,因美国年度田间巡查的初期结果引发对美国大豆产量的担忧.
美元走软也扶助提振大豆期价,美元走软提振投资者对包括谷物和油籽在内的风险资产的胃纳.美元兑欧元跌至七周低位.
近月大豆合约Sc1攀升至一个月高位,且七个近月合约均触及合约高位.
多数豆粕合约也触及合约高位.
市场预期,通常为主要大豆出口国的巴西和阿根廷未来数月将增加大豆进口,因作物生长状况不佳.油世界的油籽分析师表示,巴西8月进口约10万吨,可能将从玻利维亚进口30-40万吨大豆.
油世界称,未来数月,大豆价格可能超过7月触及的纪录高位,因缺乏替代品,美国和南美收成不佳将迫使消费者争抢供应.
Pro Farmer年度田间巡查发现,达科他州南部大豆结荚率较低.首日巡查后,巡查员表示,该地区一块三平方英尺的土地上,大豆豆荚数量平均约为585个,低于三年均值1,117个.Pro Farmer将于周五发布全国产量预估.
东半部的巡查统计得出,在一块三平方英尺的土地上,大豆豆荚数量平均约为1,034个,低于三年均值为1,241个.
美国农业部报告显示,上周大豆优良率为31%,较之前一周高出一个百分点,因密西西比河东部部分地区出现零星降雨.
11月大豆期货SX2大涨49美分,报17.32-1/2美元.
9月豆粕合约SMU2涨11美元,收报每短吨543.6美元.
9月豆油合约BOU2升1.68美分,报每磅55.57美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为224,884口,豆粕期货为83,842口,豆油期货为144,541口.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
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