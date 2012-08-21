〔美股业绩〕戴尔预警下半年疲弱,股价盘后下挫

路透旧金山8月21日电---美国第二大个人电脑制造商戴尔DELL.O周二警告下半年将"具挑战性",因客户减少电脑采购,以待今年稍后微软推出Windows 8操作系统.戴尔股价盘后下挫4%.

周二,戴尔预计会计年度第三季营收将按季下滑2-5%,相当于138-142亿美元,这不及分析师预期的148.5亿美元.

会计年度第二季,戴尔营收为145亿美元,低于分析师预估的146.4亿美元.

公布业绩后和财测后,戴尔盘后跌至11.87美元,常规交易时段在Nasdaq市场收报12.34美元.

处于转型期的戴尔市场份额不断减少,目前又遭遇来自宏基(2353.TW)和联想(0992.HK)等亚洲电脑厂商的夹击.

5月时,戴尔已经警告全球科技支出减少的速度要比预期来得更快.(完)

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