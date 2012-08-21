〔加拿大股市〕收高,金价上涨提振矿业股且对ECB购债前景乐观

路透多伦多8月21日电---加拿大主要股指周二小幅收高,因金价重拾升势提振矿业股,且投资人对欧洲央行购债前景愈发乐观.
加拿大市场跟随欧洲市场走强,但由于权重的商品类股动能多数来自中国等新兴经济体成长迹象,所以加股走势较为迟滞.
金价跳升至5月来最高,金矿股领涨.Goldcorp Inc's (G.TO)和Eldorado Gold Corp (ELD.TO)分别大涨2.5%和5.7%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高40.89点,或0.34%,报12,116.92点,盘中一度大涨1%.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI