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市场报道 | 2012年 8月 22日 星期三 05:16 BJT

〔加拿大股市〕收高,金价上涨提振矿业股且对ECB购债前景乐观

路透多伦多8月21日电---加拿大主要股指周二小幅收高,因金价重拾升势提振矿业股,且投资人对欧洲央行购债前景愈发乐观.

加拿大市场跟随欧洲市场走强,但由于权重的商品类股动能多数来自中国等新兴经济体成长迹象,所以加股走势较为迟滞.

金价跳升至5月来最高,金矿股领涨.Goldcorp Inc's (G.TO)和Eldorado Gold Corp (ELD.TO)分别大涨2.5%和5.7%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高40.89点,或0.34%,报12,116.92点,盘中一度大涨1%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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