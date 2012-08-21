〔美国股市〕ADR多数小涨,但拉美ADR下挫逾1%

路透纽约8月21日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二小涨,尽管拉美ADR下挫逾1%,Petrobras (PBR.N)等巴西企业ADR领跌.

Petrobras下挫2.1%,报21.90美元,此前该公司执行长表示,并未同政府协商上调燃油价格.

巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)下滑0.7%,报17.23美元.

纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌1.1%.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.1%,标普500指数.SPX跌0.4%.

其他跌幅较大的ADR还有中海油(CEO.N),大跌3.2%,报194.50美元,该公司稍早公布,今年上半年净利同比下降19%,逊于市场预期,主要受累于蓬莱19-3油田停产以及税费支出增加影响.[ID:nSH0113383]公司派发中期股息每股0.15港元,比去年同期减少40%;相对每股盈利0.71元人民币的派息比率仅17%,是上市以来较低水平.[ID:nSH0113403]

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.4%,亚洲ADR指数.BKAS微升0.02%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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