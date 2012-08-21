〔美国债市〕公债价格几无变动,市场聚焦在ECB的行动

路透纽约8月21日电---美国公债价格周二大致没有变动,抹去稍早录得的跌幅,因投资人聚焦在欧洲央行(ECB)将采取怎样的行动,遏制欧债危机.

美国公债收益率(殖利率)稍早升至三个月高位,此前英国每日电讯报的报导重燃了对ECB采取更积极行动的臆测.

该报章报导,ECB计划对西班牙和意大利公债收益率设下严格的上限.

"市场愈发相信ECB将竭尽所能,"Cabot Money Management固定收益投资组合经理William Larkin说.

在午后交易中,公债抹去稍早录得的跌幅,且股市由升转跌,因对ECB计划的疑虑再次浮现.盘中交投清淡,放大了公债市场的走势,且许多交易商在放暑假.

"你将会听到欧洲很多言论,但在他们做到前,我认为公债不会有大涨大跌,"Calvert Investments投资组合经理Matthew Duch说.

被问及英国每日电讯报的报导时,ECB发言人引述其周一发表的声明,指报导尚未采取的政策决定是有误导性的.这是周一ECB回应德国杂志此前的类似报导.

市场愈发乐观预期ECB将进一步行动,加上美国经济数据不断改善,降低包括美债在内的避险公债的需求,令收益率从一个月前触及的纪录低点飙升.

指标10年期公债收益率US10YT=RR周二测试在大约1.86%的技术支持位,这是过去四天内的第三次,但未能站稳在该水平以上,该水平是200天移动均线切入位.

10年期公债收益率午后报1.82%,从7月25日触及的1.38%跳升.

在四周下跌后,公债市场在过去四个交易日缺乏方向,美国经济或ECB的计划缺乏新消息未能带动公债收益率走向新的交投区间.

市场认为如果9月市场波动性上升,公债很可能再次上升,9月ECB和美国联邦储备理事会(美联储,FED)将分别举行其政策会议,且11月的美国总统及国会选举临近.

美联储周二卖出78亿美元将于2014年和2015到期公债,作为其卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部份.

-----------------------1855 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-22/32 (-01/32) 0.295

五年期公债US5YT=RR 98-19/32 (+) 0.792

10年期公债US10YT=RR 98-10/32 (+) 1.811

30年期公债US30YT=RR 96-22/32 (+05/32) 2.917 (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>