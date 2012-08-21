〔加拿大汇市〕加元兑美元收跌,从三个半月高位回落

路透多伦多8月21日电---加元兑美元周二从三个月半月高位回落,未能延续稍早因全球股市,商品价格和商品货币攀升引发的涨势.
澳元和新西兰元走强,之前澳洲央行会议记录显示,政策委员认为目前的政策仍然适当.而有关中国将再推刺激举措的传言支撑风险胃纳.
另外,欧元走强,因市场臆测欧洲央行将采取行动压低西班牙和意大利借贷成本.
美国原油期货触及97美元之上的三个月高位.
加元/美元CAD=D4触及日高0.9843加元,或1.0160美元,为5月3日以来最高,但收报0.9897加元,或1.0104美元,不及周一收盘价0.9884加元,或1.0117美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=