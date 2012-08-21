〔国际油市〕油价攀升,受助于欧元区希望和供应忧虑

* 中东紧张局势,北海供应吃紧支撑油价

* 美国原油库存料减少40万桶-调查

路透纽约8月21日电---原油期价周二攀升,因冀望欧洲央行将采取行动遏制欧债危机,油价因此上扬,欧元兑美元也升至七周高位.

美国近月9月原油合约触及97美元之上的三个月高位,该合约即将到期.

投资者仍乐观的认为,欧洲央行将采取行动拉低西班牙和意大利借贷成本.一天前,欧洲央行试图打消对其将为购债设定利率门槛的臆测.

即将进行的基础设施维护将导致北海石油产量减少,加之中东地区的紧张局势升级,扶助支撑油价.叙利亚的暴力冲突,以及伊朗与西方大国间就伊朗核计划发生的争端仍在继续.

布兰特原油期货对北海减产和中东供应可能中断非常敏感,近月合约较远月合约出现溢价,提升油价在6月21日收在89.23美元后,重新升至远高于100美元的水平.

10月布兰特原油期货LCOV2升0.94美元,报每桶114.64美元,盘中触及115.58美元.

即将到期的美国9月原油期货CLc1收高0.71美元,结算价报每桶96.68美元,今日的日高为97.60美元.日高和结算价均为5月10日来最高.

美国10月原油期货CLc2上扬0.58美元,收报每桶96.84美元.

"对与希腊的磋商将取得突破的乐观情绪提振风险胃纳,"radition Energy的市场研究部高级董事Addison Armstrong在一份报告中指出.

希腊总理萨马拉斯本周将与德国总理梅克尔,法国总理奥朗德以及欧元集团主席贾克会晤,试图从欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行获得更多的资金,尽管其减债行动未能达到援助计划设定的目标.

美国汽油RBc1和取暖油期货HOc1上扬逾1%,增幅逾0.03美元,因近期炼厂问题继续支撑燃料油价格.

一项路透调查显示,分析师预计,美国上周原油库存报告预计将显示,原油库存将减少40万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 96.68 0.43 0.5% 95.81 97.60 24,538 113,309

10月原油 96.84 0.58 0.6% 96.06 97.85 210,896 203,176

9月RBOB汽油 3.0652 0.0344 1.1% 3.0300 3.0825 26,380 37,126

10月RBOB汽油 2.9068 0.0339 1.2% 2.8725 2.9211 34,240 30,128

9月取暖油 3.1243 0.0312 1.0% 3.0892 3.1411 24,867 32,606

10月取暖油 3.1317 0.0302 1.0% 3.0977 3.1491 30,192 20,601

ICE合约

10月布兰特 114.64 0.94 0.8% 113.65 115.58 166,844 162,566

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 471,561 472,553 525,744 1,470,003 18,306

汽油 82,577 94,709 150,051 290,901 4,029

取暖油 94,405 79,239 122,286 320,411 4,873 (完)