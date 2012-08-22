〔英国债市〕英债在交投清淡中上涨,对经济的忧虑重新浮现

路透伦敦8月22日电---英债期货周三上涨,日本贸易数据令经济增长忧虑加重,且对欧债危机能否得到解决的疑虑犹在,投资人的风险资产胃纳减弱,为英债带来提振,夏季交投清淡放大了英债走势.

今日英国没有重大消息公布,市场聚焦在希腊总理萨马拉斯访问德国和美国联邦储备理事会(美联储,FED)在欧洲市场收市后公布的会议记录.

在1350 GMT,9月英债期货FLGU2升73个跳动点,报120.26,稍早触及120.43的一周高位,但英债表现逊于德债FGBLU2,德债升穿一些关键技术阻力位.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌7个基点,报1.636%,与可比德债利差EU10YT=RR走宽大约2个基点,至约17个基点.

Investec固定收益分析师Brian Barry说,英债市场扭转近期的部份跌幅,且夏季交投清淡放大市场走势.

欧洲股市因技术卖盘从近期触及的13个月高位下跌,因在缺乏新的刺激因素,投资人锁定部份获利.

"市场基调有轻微转变,因日本贸易数据较弱和股市走软,"加拿大皇家银行策略师Sam Hill说,"但美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录将是今天的主要事件."

英国央行标购10亿英镑7-15年期的英债,市场反应强劲,投标倍数为3.29,高于上周的2.50.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森再次促请央行采取更多行动提振迟滞的经济.英债市场没有理会普森的讲话.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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