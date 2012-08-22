〔欧元债市〕德债价格反弹,因市场冒险情绪退潮

* 德债需求复燃,技术阻力位被突破后买盘加剧

* 市场仍关注西班牙救助和欧洲央行买债计划

* 关注下周意大利新债供应

路透伦敦8月22日电---德国公债价格周三自近期跌势反弹,因有关欧洲央行(ECB)将干预二线国家公债市场的乐观情绪减弱且有交易商获利了结.

市场人士称,鉴于夏季市场活动淡静,以及欧元区危机鲜有实质性进展,交投波动且受短期臆测和技术图表的水平主导.

"坦率地说,这基本上技术性修正...在过去几个交易日的走势中,它早已蓄势待发."大和资本市场(Daiwa Capital Markets)欧元区分析师Tobias Blattner表示.

德债期货FGBLc1日内一度上涨130个跳动点,至142.68的高位,合约突破技术阻力位142.22(即上周跌势的中点)之后,买盘加剧.德债期货收在142.61.

德国公债需求的重新回暖,预计将是短期现象.整体市场正在等待欧元区领导人将以何种方式应对债务危机的更重要信号.眼下西班牙正卷入危机.

上周投资人预期欧洲央行正准备计划干预,购买西班牙公债,以防该国借贷成本脱离控制.西班牙公债因此受益.欧洲央行此举是其协作救助行动的一部分.

不过,短期市场人气自风险较高资产转移,终结了西班牙债券市场连续七个交易日的涨势.西班牙公债收益率全线上涨6至13个基点.

分析师表示,欧洲央行9月6日会议预计将揭开买债计划的更多细节,并且将是市场交易的主要关注对象.

市场亦容易受希腊局势进展的左右,该国正面临破产窘境,除非其能够说服欧元区领导人留出更多时间让希腊完成推进不受欢迎的改革.

另一项因素,是那些面临高债务和低成长的欧元区国家,将在夏季结束后,于下周重新开始标售公债的前景.

"意大利将有新债供应.下周一将迎来一英国假日."一位交易商称.

日内稍早,德国标售了40.8亿欧元2014年9月到期的新债,这是该国今年发售的第二笔两年期零利率债券.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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