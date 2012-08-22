〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加39.2亿美元--iMoneyNet

香港房地产：1月私人住宅楼价连升10个月续创新高，租金继续扬升
路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。
路透纽约8月22日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至8月21日的最近一周美国货币市场基金资产增加39.2亿美元,至2.557万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加38亿美元,至2.285万亿美元;而免税货币市场基金资产增加1.248亿美元,至2,724.6亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率连续第二周维持在0.02%.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透香港2月28日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%