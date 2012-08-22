〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌,因升至一个月高位后有获利了结

路透8月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,因交易商在大豆连涨三天升至一个月高位后获利了结.

六个近月大豆合约和多个远月豆粕合约均触及纪录高位,之后两个市场均回落.

但豆油BOc1一枝独秀,收升且触及四个月高位,因交易商出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易.

一项利多的加拿大油菜籽预估也对豆油带来额外支持.加拿大统计局预期,2012/13年油菜籽产量为1,541万吨,为纪录新高,但较市场预估均值低足足100万吨.

阿根廷港口的卫生检查员罢工令阿根廷谷物和疏菜出口停顿了三天.阿根廷是全球第三大大豆出口国和最大的豆油供应国.

路透访问11名分析师的调查预期,2012年美国大豆单产为36.6蒲式耳/英亩,为八年低点,大豆产量料为27.13亿蒲式耳,为四年低位.

美国Pro Farmer中西部田间的东半部巡查周二稍晚表示,印第安纳州在一块三平方英尺的土地上,大豆豆荚数量平均约为1,033个,低于三年均值1,190个,也低于上年预估的1,138个.

周二稍晚西半部的巡查统计得出,内布拉斯加州在一块三平方英尺的土地上,大豆豆荚数量平均约为894个,低于三年均值1,277个.Pro Farmer将于周五发布全国产量预估.

11月大豆期货SX2收低4-3/4美分,报17.27-3/4美元.

9月豆粕合约SMU2收跌7.9美元,收报每短吨535.7美元.

9月豆油合约BOU2升0.6美分,报每磅56.17美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为157,559口,豆粕期货为86,055口,豆油期货为127,977口.

以下为CBOT农产品期货在1930 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 834.75 -4.00 -0.5% 29.1%

CBOT大豆Sc1 1727.75 -4.75 -0.3% 44.2%

CBOT豆粕SMc1 535.70 -7.90 -1.5% 73.1%

CBOT豆油BOc1 56.17 0.60 1.1% 7.8%

CBOT小麦Wc1 917.00 -5.00 -0.5% 40.5%

CBOT稻米RRc1 1558.50 -13.50 -0.9% 6.7%

EU小麦BL2H0 266.75 -1.00 -0.4% 31.7%

NYMEX原油期货CLc1 97.34 0.50 0.5% -1.5%

道琼工业指数.DJI 13,179 -25 -0.2% 7.9%

现货金XAU= 1654.10 16.21 1.0% 5.8%

欧元/美元EUR= 1.2517 0.0047 0.4% -3.3%

美元指数.DXY 81.5490 -0.3570 -0.4% 1.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 712 3 0.4% -59.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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