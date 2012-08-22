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市场报道 | 2012年 8月 23日 星期四 04:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.23%,Nasdaq指数收升0.21%

路透纽约8月22日电---美国股市标普500指数周三收盘基本持平,股市扳回稍早跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示美联储可能准备推出新一轮刺激措施.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌30.82点,或0.23%,至13,172.76点;标准普尔500指数.SPX小升0.32点,或0.02%,至1,413.49点.Nasdaq指数.IXIC收升6.41点,或0.21%,至3,073.67点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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