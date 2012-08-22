〔美国股市〕道琼工业指数收低0.23%,Nasdaq指数收升0.21%

标题新闻：秘鲁央行周三开始将降低本币及外币存款准备金要求，以在全球利率上升之际刺激信贷
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约8月22日电---美国股市标普500指数周三收盘基本持平,股市扳回稍早跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示美联储可能准备推出新一轮刺激措施.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌30.82点,或0.23%,至13,172.76点;标准普尔500指数.SPX小升0.32点,或0.02%,至1,413.49点.Nasdaq指数.IXIC收升6.41点,或0.21%,至3,073.67点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选