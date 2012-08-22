〔美国股市〕ADR多数走低,黄金股上扬

路透纽约8月22日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三多数走低,墨西哥水泥企业Cemex (CX.N)跳升,因有消息称,该公司签署再融资协议.

在纽约交易的Cemex劲扬3.82%,报8.15美元,之前有消息称该公司接近签署期待已久的再融资协议,且打算出售旗下拉美业务的少数股权.

ADR在下午的交易中削减到跌幅,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1738848]

美联储会议记录提振金价,会议记录公布后,黄金价格自5月初以来首度升至1,650美元之上.

上涨的黄金股包括,加拿大Goldcorp (GG.N)急升2.75%,报40.34美元; Kinross Gold Corp (KGC.N)跳涨3.18%,报8.77美元.南非Harmony Gold Mining Co (HMY.N)劲扬2.94%,报9.81美元.

今日稍早公布的日本贸易数据重压市场,该数据显示,日本7月出口录得六个月最大跌幅,因对欧洲和中国的销售骤降.

下跌股中,索尼(SNE.N)回落1.34%,报11.79美元.佳能(CAJ.N)收跌1.19%,报33.92美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.1%,标普500指数.SPX小升0.02%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.21%,亚洲ADR指数.BKAS小跌0.01%.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA升0.19%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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