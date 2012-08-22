〔美股业绩〕惠普第三季录得巨额亏损,因收购EDS后减计拖累

路透旧金山8月22日电---全球最大个人电脑生产商惠普(HPQ.N)周三公布,会计年度第三季巨亏88.5亿美元,因减计服务业务价值,主要是由于收购Electronic Data Systems Corp(EDS).

惠普表示,截至7月31日止的会计年度第三季净营收减少5%,至297亿美元,略低于市场预估的301亿美元.

本月稍早,该公司已宣布计入108亿美元支出,主要同减计服务业务有关.

惠普期内每股净亏损达4.49美元,上年同期为净利19亿美元或每股盈利0.93美元.

不计入减计等特殊项目,惠普每股盈利为1美元,超过分析师预估的0.98美元.

公布业绩后,惠普盘后大涨2.3%,报19.66美元,常规交易时段在纽约证交所收报19.20美元.

在全球有超过30万员工的惠普正实施一个多年的重组计划,包括削减员工8%.惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)恳请投资人耐心关注她提升营收和削减成本的表现.

惠普表示,预计2012会计年度每股盈利为4.05-4.07美元,符合市场预估区间.(完)