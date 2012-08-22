〔纽约期市〕ICE期棉终止三天升势,因棉花生产商卖出

路透纽约8月22日电---棉花价格周三从三个月高位下滑,因棉花生产商卖出,且印度棉花种植情况良好的迹象终止了棉花一度触及牛市区域的势头.

印度政府称,即使雨季降雨较少,棉花种植仍在推进,这也促使一些投资人获利了结.印度雨季降水不足曾令市场担忧农作物的生长可能受到影响.印度是全球第二大棉花出产国.

棉花价格早盘最多下跌3%,至每磅74.9美分的日内低位,尾盘反弹,扳回日内大部份跌幅.

洲际交易所(ICE)指标月12月期棉CTZ2收低0.42美分,报76.97美分,略低于日内高位,且扶助市场保住此前三个交易日累计上升7%的大部份升幅.

市场周二触及牛市区域边缘,自6月初起累计上扬20%.

"大部份交易是在较高的价格水平,"ICAP Cotton棉花分析师Lou Barbera说.

印度政府表示,该国棉花迄今抵御了雨季降雨减少的影响,这是棉花市场抛售的诱因.

"截至目前,棉花生长状况良好,但最终产量尚无定论,因棉花仍处在成熟期,"印度农业部长Sharad Pawar周三称.

交易所最新数据显示,周二未平仓合约较上日小幅下跌,暗示近期棉花的升势可能是回补空头带动.未平仓合约下跌401口,至180,247口.(完)