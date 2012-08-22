〔美国股市〕标普500指数收盘基本持平,受助于美联储会议记录

* 戴尔下调全年财测,股价走低

* Toll Brothers股价触及五年半高位

* 美联储会议记录直指将再推刺激举措

* 标普500指数微升0.02%,道指收跌0.23%,Nasdaq指数回落0.21%

路透纽约8月22日电---美国股市标普500指数周三收盘基本持平,股市扳回稍早跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示美联储可能准备推出新一轮刺激措施.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1738848]

市场的唯一疑问是,近期经济数据改善是否会足以令美联储主席贝南克确信没有采取行动的必要.这些向好的数据是在上次会议结束后公布的.

"市场的疑问是,对贝南克而言,经济数据改善是否足够.他希望看到近期经济数据好转会导致民间部门就业增加,"新泽西州Prudential Financial的市场策略师Quincy Krosby表示.

"市场的最初反应是美联储很快会采取行动."

市场今日多数时间在平盘下方交投,因日本公布疲弱的出口数据,以及投资者对希腊本周与欧盟官员的会议持谨慎态度,这给投资者提供了在近期大涨后回撤的理由.

戴尔DELL.O是今日交投最活跃的个股,该股急跌5.4%,报11.68美元,该公司周二警告称,今年下半年面临挑战,并下调了全年财测.NYSEArca computer硬件股指数.HWI收跌1%.

标普500指数周二盘中触及逾四年来最高,但未能守住涨幅,终盘收跌.不过,标普500指数稳步走高,将短期支撑位推升至1,400点水平,不过,该指数可能需要正面因素刺激,推动其进一步攀升.

本月底,在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行官员和经济学家会议被视为市场的下一个潜在推动因素,之后,欧洲央行将于9月6日举行政策会议,然后是德国宪法法院在六天后就批准欧元区救助基金作出裁决.

道琼工业指数.DJI收跌30.82点,或0.23%,至13,172.76点;标准普尔500指数.SPX小升0.32点,或0.02%,至1,413.49点.Nasdaq指数.IXIC收升6.41点,或0.21%,至3,073.67点.

日本7月出口录得六个月来最大降幅,因对欧洲和中国的出口骤降,在亚洲主要出口国公布一系列低迷贸易数据后,该数据加重了对全球需求的忧虑.

希腊总理萨马拉斯将尝试说服欧洲官员给希腊更多的时间来削减赤字,以达到援助计划设定的目标,但此事的不确定性犹存.

美国最大的豪华住宅建筑商Toll Brothers Inc (TOL.N)盘中升至2007年2月以来最高33.68美元,因该公司报告季度获利增长,且新订单猛增.该股收涨3.8%,报33.01美元.费城房屋类股指数.HGX劲扬2%.

一系列利好的楼市数据继续出炉,美国7月成屋销售增长,因利率较低,且就业市场温和改善,扶助改善楼市的购买情况.

Sunrise Senior Living SRZ.N暴涨59.7%,报14.26美元,因Health Care REIT Inc(HCN.N)表示,将以每股14.50美元的价格收购该公司.Health Care股价回落2.7%,报58.14美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约53.9亿股,低于66.2亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为2:3,Nasdaq市场为3:5.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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