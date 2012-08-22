〔加拿大汇市〕加元兑美元收低,因零售销售数据疲弱和市场超卖

路透多伦多8月22日电---加元兑美元周三持续自上日触及的三个半月高位回落,并一度触及逾一周最低水准,此前加拿大政府公布零售销售数据意外下挫.

6月零售销售数据下跌确认了消费者支出呈走弱趋势,这将有可能削弱第二季的整体经济成长,并引发市场对加拿大央行在货币政策上所持的强硬立场提出疑问.

"特别是在过去几周,市场出现严重超卖,因此看到修正反弹并不是什么问题.从图表上看,预计将有一轮短期反弹."Klarity FX总裁Gareth Sylvester表示.

有关欧洲债务危机进展的疑虑及日本出口数据疲弱也突显全球经济所面临的问题.

加元/美元CAD=D4收在0.9914加元,或1.0087美元,不及周二收盘的0.9897加元,或1.0104美元.在零售销售数据公布后,加元/美元一度跌至0.9948加元,或1.0052美元的低位,为8月10日迄今最低.

加拿大统计局周三公布,加拿大6月零售销售较前月下滑0.4%,5月修正后为增长0.2%(前值为增长0.3%).加拿大6月扣除汽车的零售销售较前月下滑0.4%.[ID:nSB1738480]

周三加拿大央行总裁卡尼重申,小幅撤走部分货币刺激政策可能变得适合,完全重复7月的讲话.卡尼表示出口表现疲弱只有两成可以归咎于加元强劲.[CA-CMN](完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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