〔英国债市〕英债受疲弱的数据及FED言论带动上涨,但升幅不及德债

路透伦敦8月23日电---英债期货周四攀升,和德债一起上扬,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新会议记录直指美国将推出更多货币刺激举措,而疲弱的欧元区和中国经济数据也支持避险的公债.

英债升幅略低于德债,因市场消化了稍早标售的37.5亿英镑2018年到期的英债.此次标售很成功.

1354 GMT,9月英债期货FLGU2升54个跳动点,报120.86,可比德债FGBLU2升92个跳动点.

"几乎所有年期的英债都跟随德债走势而动,可能是受疲弱的经济数据带动,"摩根大通固定收益策略师Francis Diamond说.

"影响市场的因素包括,美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录,政界人士有关希腊援助的讲话,中国数据和欧元区PMI数据疲弱."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1739130]

也有迹象显示中国可能需要采取进一步刺激政策,此前调查显示,中国宏观先行指标--8汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.[ID:nSB1737880]

周四公布的调查显示,经济疲软正向欧元区最大最强的经济体德国蔓延,欧元区很可能陷入三年里的第二次衰退.Markit采购经理人指数(PMI)暗示,欧元区第三季经济或将萎缩0.5-0.6%,因新订单再度下滑.这比路透调查得出的预估糟糕很多.8月欧元区综合PMI小涨至46.6,预估为持平于7月的46.5.不过这是第七个月该指数低于50荣枯分水岭.[ID:nSB1740282]

对欧元区债务问题的忧虑持续,也继续支持诸如英债等避险资产.德国财长朔伊布勒就希腊援助发表强硬讲话,指给予希腊更多时间落实节支举措不能解决该国问题.

市场正等待周五英国公布第二季GDP修正值.分析师预期,英国第二季经济将由原本公布的萎缩0.7%上修至萎缩0.5%.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌6个基点,报1.574%,与可比德债利差EU10YT=RR走宽大约3个基点,至20个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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