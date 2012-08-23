〔欧洲汇市〕英镑兑美元临近三个月高位,受美联储放宽政策预期扶助

* 美联储引燃QE臆测后,英镑上涨
* 明确突破1.5910美元,未来将测试1.60美元
* 投资者预计英国第二季GDP料上修
路透伦敦8月23日电---英镑兑美元周四在接近三个月高位的水准交投,追随其它风险较高货币涨势,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)表示,可能"很快"推出新一轮货币刺激政策.
分析师表示,鉴于市场不断预测欧洲央行(ECB)将采取行动应对欧元区债务危机,英镑很有可能仍受到良好追捧.ECB行动也引发了投资者的冒险情绪.
英镑投资者的下一个关注对象,将会是周五公布的英国国内生产总值(GDP)第二季修正值,预计经济萎缩程度将少于初值的萎缩0.7%.
英镑兑美元GBP=D4升至1.5912美元的盘中高位,为5月中旬迄今最高水准.之后英镑/美元小幅回落,最终收平于1.5879美元.
英镑守住周三稍晚的涨幅,当时美联储公布最新会议记录,令市场愈发预期政策制定者料最早于9月推出新一轮货币刺激政策来提振经济.
"美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录全线扶助了高风险货币表现.市场对欧元区的感觉也稍稍正面,因此我认为英镑兑美元能够守住这些水准."瑞银外汇分析师Geoffrey Yu称.
技术分析师表示,阻力位在1.5910美元附近,是4月底到6月初时自1.63美元上方跌至1.5270美元附近的61.8%回档位,该阻力位可能限制英镑涨幅.但英镑兑美元升穿该水准并站稳的话,将为测试1.60美元铺平道路.
美联储偏向更多量化宽松货币政策的观点(美元料因此承压)--使得多数市场人士的判断出现错误.这些人一度关注的是近期美国经济数据的改善.
相比之下,英国央行预计仍在下次会议上基本保持货币政策不变.英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)对一家法国报纸表示,他不认为目前有必要扩大资产购买规模.
欧元兑英镑EURGBP=D4触及两周高位0.7919英镑.交易商报告称有一英国清算机构卖出英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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