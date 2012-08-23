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债券 | 2012年 8月 24日 星期五 01:09 BJT

〔表格〕美国财政部续发五年期TIPS得标利率为-1.286%,投标倍数为3.11

路透华盛顿8月23日电---美国财政部称,其续发的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -1.286

中值 -1.330

低值 -1.410

价格/得标

价格 107.850753

高值得标比率 70.23%

投标倍数 3.11

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 14,000,043,900

总投标 43,522,153,900

竞争性投标得标 13,948,290,000

非竞争性投标得标 51,753,900

FED附加 0

初级市场交易商投标 29,600,000,000

初级市场交易商得标 7,021,000,000

直接投标 4,903,000,000

直接投标得标 2,123,450,000

间接投标 8,967,400,000

间接投标得标 4,803,840,000

发行细节

发行日 2012/08/31

到期日 2017/04/15

CUSIP码 912828SQ4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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