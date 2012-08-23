〔美国基金〕8月22日当周货币市场基金增加6,000万美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加11.2亿美元至8,877亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少1.5亿美元,至1,867.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加7.5亿美元至5,115.1亿美元.免税基金资产增加5.1亿美元至1,894.1亿美元.