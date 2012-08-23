版本:
中国
债券 | 2012年 8月 24日 星期五 03:40 BJT

〔美国基金〕8月22日当周货币市场基金增加6,000万美元--ICI

路透8月23日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至8月22日当周,美国货币市场共同基金总资产增加6,000万美元,至2.574万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少141亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加144.7亿美元,免税基金减少3.1亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加11.2亿美元至8,877亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少1.5亿美元,至1,867.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加7.5亿美元至5,115.1亿美元.免税基金资产增加5.1亿美元至1,894.1亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少10.6亿美元至1.686亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少139.5亿美元至6,734.5亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加137.2亿美元至9,294.3亿美元.免税基金资产减少8.2亿美元,至830.9亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]

参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 李军;审校 利棣儿

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐