〔金属期市〕期铜跳涨1%,因欧元走强和寄望刺激措施出台

* 欧元兑美元触及七周高位

* 寄望欧元区和美国推出刺激举措,燃点期铜升势

* COMEX期铜升至100天移动均线上方

路透伦敦8月23日电---期铜周四急升1%,至一个月高位,因欧元上涨且市场重新寄望美国,中国和欧洲官员将推出更多刺激措施以重振经济,并进而提振金属需求.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上扬1.05美元,收在每吨7,684.50美元,低于7,720美元的日内高位,此为7月20日来的最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2在上午中段的交易中升穿100天移动均线,一度攀升多达1.7%,至1.512美元的一个月新高.该合约收升1.1%,报每磅3.4925美元,可望录得7月中来最大周度升幅.

欧元兑美元触及七周高位,因传闻西班牙就国际救助条款和欧元区国家展开磋商,且市场臆测欧洲央行就考虑为购债计划设定收益率门槛.

投资人寄望欧洲央行和欧洲金融稳定机构(EFSF)将干预债市,扶助抵销数据显示欧元区正陷入另一次衰退的影响.

周四公布的调查显示,经济疲软正向欧元区最大最强的经济体德国蔓延,欧元区很可能陷入三年里的第二次衰退.Markit采购经理人指数(PMI)暗示,欧元区第三季经济或将萎缩0.5-0.6%,因新订单再度下滑.这比路透调查得出的预估糟糕很多.8月欧元区综合PMI小涨至46.6,预估为持平于7月的46.5.不过这是第七个月该指数低于50荣枯分水岭.[ID:nSB1740282]

该数据也突显了欧洲央行需要采取行动.

周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示可能很快推出另一轮刺激措施的迹象也扶助欧元上升.周四中国的制造业数据不佳,燃点了对全球最大原林料消费者中国将进一步放宽措拖的希望.

周四公布的美国经济数据疲弱.美国最新一周初请失业金人数意外上升,8月制造业仅轻微改善,7月新屋销售上升,但价格下跌.

调查显示,中国宏观先行指标--8汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.[ID:nSB1737880]

近月期锡上涨,因忧虑供应中断,此前印尼生产商称,本月他们可能停止出口,因锡价低廉.

三个月期锡CMZN3盘中触及每吨20,069美元的大约两个半月高位,收升2.3%,报19,950美元.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收升1.57%,报每吨1,904.50美元.三个月期锌CMZN3收高1.47%,报1,862美元.三个月期铅CMPB3收高1.77%,报1,952美元,盘中触及1,953.75美元的逾三周最高.

三个月期镍CMNI3收升2.5%,报16,475美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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