〔美国经济〕8月17日当周领先指标和增长年率均上升--ECRI

路透纽约8月24日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小幅上升,其增长年率也有轻微改善.

ECRI表示,美国8月17日止当周领先指标(WLI)小升至123.3,之前一周经修正后为123.0,原先公布为122.8.

该指标的增长年率上升至负0.1%,之前一周为负0.4%,原先公布为负0.6%.(完)