〔欧元债市〕德债上涨,受西班牙不确定性及ECB将行动的臆测带动

* 西班牙和欧元区国家磋商救助条款-消息人士

* 德债上涨,升至三个月以来的交投区间的中部

* 下一步政策的不确定性主导市场

* 希腊退出欧元区忧虑再度成为焦点

路透伦敦8月24日电---德债期货周五上涨,本周录得7月初来最大周度升幅,欧元区计划拉低西班牙借贷成本至可承担的水平的不确定性及忧虑希腊救助进展,支持了避险资产的表现.

德债本周的升势,推动德债升至略高于其7月高位至8月低位的区间的中点.一些分析师称,德债短期可能进一步上涨,除非西班牙和欧洲央行阐明其救助计划.

三位欧元区消息人士周四向路透表示,西班牙正在与欧元区伙伴商讨旨在降低借贷成本的援助条件,但该国尚未就是否请求援助做出最后决定.[ID:nSB1741584]

此一行动可能足以说服欧洲央行恢复在二级市场买入西班牙公债,拉低该国的借贷成本,但对央行何时行动及买债的规模如何的不确定性犹在.

德债期货FGBLc1日内上涨50个跳动点,至144.00.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌4个基点,报1.33%,在欧洲夏季一直交投在大约1.2-1.6%的区间.

在周五收盘后,欧洲央行消息人士向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.[ID:nSB1743754]在此消息出炉后,德债期货即时缩减升幅,并低见143.55.

希腊不会获得下一笔救助资金的可能性再次成为焦点.国际贷款者下月将到访雅典,了解希腊在履行救助计划条款上落后了多少.

市场另一忧虑是下周欧元区二线国家将恢复标售公债,意大利在一个月没有发债后,下周四将重回债券市场.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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