〔英国债市〕英债期货上涨,英国GDP数据疲弱以及欧元区忧虑提供助力

路透伦敦8月24日电---英债期货周五上扬,之前英国公布第二季国内生产总值(GDP)修正值,使得英国央行仍承受推出更多经济刺激方案的压力;此外市场对西班牙和希腊的忧虑仍存在.

英国经济第二季萎缩程度要好于之前预期,但整体经济黯淡的状况并无改变.

分析师指出,建筑和工业生产降幅较小,是GDP数据上修的背后原因.主要的服务业产出较前季萎缩0.1%,与调整前数字相比并无变动.

9月英债期货FLGU2上涨49个跳动点,报121.44,与可比德债期货FGBLU2保持一致.

"服务业产出看似并没有像建筑和工业生产那样上修,这令人感到意外,也令人失望--作为英国经济成长火车头的服务业产出数据未得到修正."苏格兰皇家银行欧洲利率策略部主管Andrew Roberts称.

有关欧元区政策制定者将如何尝试降低西班牙高借贷成本的问题,也让市场烦躁不安.同时,希腊或许不会得到下一笔救助资金的风险,也再度吸引人们的关注.

德国总理梅克尔对希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称,希望该国留在欧元区,但未表示同意萨马拉斯提出的延长时间以实现救助计划严苛条款的要求.

德债和英债在收盘后回吐部分涨幅,此前有报导称,欧洲央行正考虑为新一轮购置计划设定收益率区间目标.

收盘前,10年期英债收益率GB10YT=RR下跌5个基点,报1.518%,较可比德债利差收窄2个基点,报17个基点.

下周英国将公布的主要数据较少,投资者将关注欧元区以及美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克在杰克森霍尔年会上的讲话.届时市场将寻找有关美联储是否接近出台第三轮量化宽松的指引.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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