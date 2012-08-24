〔纽约期市〕原糖期货跌至11周低位且处于熊市边缘,可可和咖啡均上涨

路透伦敦/纽约8月24日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至11周低位,且濒临熊市边缘,此前一项重要的业界数据显示巴西录得创纪录的甘蔗压榨量,引发市场担心供应过剩现象将愈发严重.

咖啡和可可均上涨,因从近期跌势中反弹.

ICE指标10月原糖期货SBc1收跌0.01美分,或0.05%,报每磅19.58美分.盘中一度跌至19.48美分,为6月6日迄今最低.

原糖仅在四周内就大跌了19%,因干燥天气缓解了人们对主要生产国供给中断的忧虑.目前原糖徘徊在熊市边缘.7月中时,糖价受5月和6月暴雨助推,曾一度最多升至24美分.

从图表上看,原糖在四周内的大幅下挫,令其相对强弱指标接近30,此区域通常表明市场处于超卖状态.

甘蔗糖厂协会Unica周四稍晚发布的数据显示,乾旱气候的确加快了巴西收获工作.

根据Czarnikow分析师Peter de Klerk,15天期的甘蔗压榨量创下纪录高位,每日压榨量达到295万吨.

全球亦面临500万吨糖供应过剩的问题.

经纪机构Sucden Financial表示,预计糖价短期将测试每磅19美分,上档阻力位在19.92-20美分间.Newedge USA分析师Alex Oliveira则表示,若价格触及19美分,消费者买盘将重启.

伦敦10月白糖期货LSUc1上涨2.3美元,或0.4%,报每吨549.4美元.

伦敦市场交投淡静,下周将迎来假日.市场将在周一休市.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨14美元,或0.69%,收报每吨2,055美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高0.1美分,或0.65%,报每磅1.629美元.技术图表显示,咖啡接近超卖,相对强弱指标在37.

ICE-12月可可期货CCc2连续第二日上涨,最终收高12美元,或0.5%,报每吨2,397美元,略低于日内高位2,408美元.

伦敦12月可可期货LCCc2收高2英镑,或0.12%,报每吨1,585英镑.(完)